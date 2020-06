Onderwijsinspectie dreigt met sancties tegen joodse school Cheider

Een voormalig leraar van het Cheider, Ephraim S., werd in 2018 veroordeeld tot twee jaar cel. Hij misbruikte in 2012 een toen 13-jarige leerling van de school. S. werd ook verdacht van het misbruiken van vijf andere leerlingen, maar daarvan werd hij vrijgesproken.

Het bestuur van de school deed in eerste instantie geen aangifte tegen de leraar. Maar wilde de zaak liever intern en volgens joodse regels oplossen, zo bleek uit documenten die De Telegraaf in handen kreeg. Druk van de toenmalige minister van Onderwijs leidde uiteindelijk toch tot een aangifte.

Sociale veiligheid

Op verzoek van de Tweede Kamer deed de Onderwijsinspectie onderzoek op de school. De inspectie heeft nu driemaal op rij vastgesteld dat de sociale veiligheid op de school niet geborgd is. Zo wordt er nog steeds te weinig les gegeven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Ook hebben het hoofd Joodse zaken en de schoolrabbijn te veel invloed op de invulling van lessen, zo vindt de inspectie.

Het schoolbestuur werkt in de ogen van de inspectie niet voldoende mee aan voorgestelde aanbevelingen en ook de financiële positie van het Cheider is zorgwekkend. De school blijft daarom onder toezicht staan.

'Onbegrijpelijk'

Onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) schrijft in een brief aan de gemeenteraad zich ernstig zorgen te maken over de school en dan met name over de afwezige bereidheid van het bestuur om veranderingen door te voeren. 'Ik blijf dit onbegrijpelijk vinden en een slechte zaak voor een veilig opgroeiklimaat en de ontwikkelkansen van leerlingen, die ik voor alle leerlingen in de stad mogelijk wil maken.'

De wethouder blijft van mening dat het bestuur 'zijn consequenties moet trekken'. Van de Onderwijsinspectie heeft de school meer tijd gekregen om mee te werken aan de gewenste veranderingen. Gebeurt dat niet, dan komen er financiële sancties tegen de school.