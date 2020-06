Agent duikt water Motorkade in om drenkeling te redden

Na een melding van 'een persoon te water' bij de Motorkade in Noord ging de politie kijken wat er aan de hand was. Eenmaal ter plaatse bedacht een agent zich geen moment en dook het water in om de man te redden.

Met behulp van collega's is de drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd. Hiervoor waren inmiddels twee ambulances en zelfs een mobiel medisch traumateam kwamen ter plaatse. Uiteindelijk zou het hartritme van de man weer op gang zijn gekomen.

Na enige tijd is het slachtoffer naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog onduidelijk.