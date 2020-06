Drone maakt 3D-scan van Rijksmuseum: 'Dit is heel bijzonder'

Normaal gesproken is het verboden om met een drone te vliegen bij het Rijksmuseum. Maar vandaag mocht er toch een opstijgen voor een vastgoedinspectie van het museum en voor het maken van een 3D-scan. Voor de veiligheid staat de organisatie continu in contact met met de luchtverkeersleiding van Schiphol.

Nog nooit eerder vloog er een drone bij het Rijksmuseum, zegt de teamleider van Monuscan, het bedrijf dat de drone bezit. Het museum ligt namelijk in de no-fly-zone rond de luchthaven, waardoor drones er normaal gesproken niet mogen vliegen.

3D scan van het gebouw

'We gebruiken hoge resolutie fotocamera's vanuit de lucht, om zo elk deel van het gebouw in hoge resolutie te zetten. Daarnaast maken we ook gebruik van laserscanning en gps', vertelt de teamleider van Monuscan. Het doel is om het hele gebouw foto-realistisch in kaart te brengen en er een 3D-scan van te maken.

'Oud ontmoet nieuw'

Om de operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er vier mensen aan het werk. 'We hebben een piloot, iemand die verantwoordelijk is voor de data, iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid en iemand voor de communicatie met Schiphol.', zegt de teamleider.

'Het is een nieuwe technologie en het komt mooi bij elkaar op deze manier', vertelt hij. 'Oud ontmoet nieuw eigenlijk. Hypermoderne technologie en een zo'n oud gebouw, dat is gewoon een goede match.'