Mannen gooien tennisballen met drugs over gevangenismuur

Marechaussees ontvingen die dag een melding dat twee personen in een zwarte Volkswagen Golf pakketjes met onbekende inhoud over de beveiligde muur van het complex hadden gegooid. Daarna waren ze weg gereden.

De auto werd even later rijdend aangetroffen op Schiphol Oost en tot stoppen gemaand. Inmiddels bleek dat er twee tennisballen over de muur waren gegooid. In de tennisballen zat een GSM met oplader, twintig (vermoedelijk) XTC-pillen en een paar blokjes hasjiesj.

Beide mannen, in de leeftijd van 21 en 22 jaar en afkomstig uit Amsterdam, zijn aangehouden als verdachten van het niet volgens de regels binnen het justitieel complex brengen van voorwerpen. De tennisballen met inhoud zijn in beslag genomen.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol verricht verder onderzoek in deze zaak. De beide mannen zijn inmiddels op vrije voeten maar blijven verdachten in deze zaak.