Lachgas-lurker toont middelvinger en veroorzaakt botsing met de politie

De lachgasgebruiker is aangehouden voor het rijden onder invloed, gevaarlijk verkeersgedrag en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Niet de eerste keer

De politie herkende de mannen in de auto van een eerdere melding in de ochtend. Toen was het drietal staande gehouden, omdat ze in de auto op een parkeer plek lachgas aan het gebruiken waren. Daar is de bestuurder al gewaarschuwd dat hij niet mocht rijden onder invloed van lachgas. Dat waarschuwen was nodig, want de bestuurder was eergisteravond ook in de Javastraat aangehouden voor het rijden onder invloed van lachgas.