Horeca in gesprek met gemeente: 'Wij willen meewerken en meedenken'

In de Stopera gaan horeca-ondernemers vanavond in gesprek met commissie- en raadsleden. Het zal onder meer gaan over het plan van wethouder Everhardt (Economische Zaken) om hotelkamers te kunnen sluiten als het te druk wordt.

'Af en toe voel ik me als iemand die bloedend op straat ligt', zegt Marco Lemmers, CEO van Conscious Hotels. 'Ik heb pleisters nodig en een AED. Ik moet geholpen worden. En ik had het gevoel alsof er een ambulance over me heen reed.'

'Pijnlijk'

Het moge duidelijk zijn: het plan van Everhardt is bij Amsterdamse hoteliers niet in goede aarde gevallen. Zaterdag zei Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland er al het volgende over: 'We zijn aan het praten met Economische Zaken - en eigenlijk met veel groepen in het stadhuis - en dan is dit niet overlegd met ons, niet ontworpen met ons, terwijl hotels in de brand staan op dit moment, die zijn aan het vechten om te overleven. Dit is onbegrijpelijk dat dat op deze manier zo naar buiten komt'.

Lemmers: 'Het is wel pijnlijk dat je een dialoog aan het voeren bent en dat je dat dan zonder overleg naar de regering in Den Haag stuurt.

Toeristen ontmoedigen om te komen

Everhardt heeft de overheid gevraagd de maatregel toe te voegen aan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Zo hoopt de gemeente dat een tweede lockdown in de stad voorkomen kan worden. Een andere manier om dat te bewerkstelligen is het ontmoedigen van toeristen om naar de stad toe te komen.

'We willen toeristen erop wijzen dat het in de stad echt anders is dan voorheen en dat er strenge regels zijn', aldus Vera Al, woordvoerder van Everhardt. 'Op die manier willen we ze voor een deel ontmoedigen om te komen. Want als het massatoerisme nu weer op gang komt, hebben we een probleem.'



En niet alleen de hotels ervaren daar de gevolgen van. Dat geldt ook voor de cafés en restaurants op bijvoorbeeld de Nieuwmarkt, vertelt Loran Zonnenberg, bedrijfsleider bij Café Fonteyn: 'Ik snap dat je dit wil als gemeente, alleen ik denk dat dat wel echt een tijdelijke oplossing moet zijn en dat het toerisme zo snel mogelijk weer op gang moet komen.'

Meewerken en meedenken

Vanavond is in de Stopera dus een expertmeeting waarbij raadsleden en een afvaardiging uit de horeca-branche elkaar kunnen bevragen. Onder meer zal besproken worden of en hoe de gemeenteraad de branche kan helpen. Lemmers heeft daar zijn wel ideeën over.



'Wij willen graag meewerken en meedenken zodat de juiste vorm van toerisme er komt. En daar hoort ook bij dat we de marketing in Amsterdam niet stilleggen. Nee, daar moeten we juist heel snel mee beginnen. Niet om nu heel veel mensen gelijk hier naartoe te halen, maar misschien kun je er op z'n minst aan werken om de juiste bezoekers hierheen te krijgen.'