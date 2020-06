Javaanse contractarbeiders maakten tussenstop op Oostelijke Handelskade in de 19e eeuw

In de periode van 1890 tot en met 1930 verscheepte Nederland duizenden Javanen vanuit Indonesië naar Suriname, maar voordat zij daar aankwamen, zette zij eerst voet aan wal in Amsterdam. Op de Oostelijke Handelskade. Dat was omdat er vanuit Azië op dat moment geen directe verbinding meer met Suriname was, Amsterdam had die verbinding nog wel.