NDSM-werf wil culturele activiteiten terug: 'Juist hier kun je 1,5 meter afstand houden'

Een groot terrein, dus alle ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen houden en nog buiten ook. De NDSM-werf staat te trappelen om een concert, een voorstelling of een andere culturele activiteit te organiseren, maar is gebonden aan de huidige noodverordening in coronatijd.

En dat is onterecht, vindt Tim Vermeulen, directeur van de NDSM-werf. Volgens Vermeulen is het terrein bij uitstek een plek waar je culturele evenementen op maat kunt houden. 'We mogen nog geen cultuur organiseren hier. Sport, spel en terrassen mogen wèl en mensen kunnen hier veilig in openbare ruimte zijn, maar cultuur programmeren is nog een stap te ver, want dan is het een evenement.'

Meten met twee maten

Tot zeker 1 september zijn evenementen nog verboden. Ook als je je aan dezelfde regels houdt als de horeca of een theater, waar wel 30 mensen naar binnen mogen. De directeur van de NDSM-werf vindt dat er bij de coronaregels gemeten wordt met twee maten. 'Je zou denken dat als er ongelimiteerd gesport kan worden in de openbare ruimte en als de terrassen heel groot kunnen zijn, dan zouden we ook prima voorstellingen kunnen maken voor 30, 40 of 50 mensen, en dat kan nog niet. Een gemiste kans.'