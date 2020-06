Man met mondkapje en pruik overvalt goudwisselkantoor Ceintuurbaan

Een goudwisselkantoor aan de Ceintuurbaan in Zuid is vanmorgen overvallen. De dader is er met buit vandoor gegaan.

Hij dreigde rond 10.10 uur met een vuurwapen, of dat wapen echt was is niet duidelijk. Ook droeg hij een blauw mondkapje en een pruik. De man heeft een donkere huidskleur.

De medewerker die bedreigd werd is volgens de politie heel erg geschrokken, maar is niet gewond. Agenten zoeken in de omgeving naar de dader van de overval.

De politie is ook op zoek naar een getuige die tijdens de overval op de Ceintuurbrug stond. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg een blauw shirt, de politie vraagt hem zich te melden.

Rond hetzelfde tijdstip werd er ook al een sigarenwinkel overvallen op het Bijlmerplein in Zuidoost.