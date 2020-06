Groot onderhoud aan IJdoornlaan: 'Het is hobbel na hobbel'

De IJdoornlaan in Noord wordt dit weekend aangepakt. Er zijn afgelopen dagen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zaterdag 27 en zondag 28 juni begint het groot onderhoud. Hierbij wordt nieuw asfalt gelegd en worden de bushaltes opnieuw geplaatst. Daarom zijn er omleidingen in de buurt.

Toezichthouder Tim Steenkamp vertelt AT5's Het Verkeer over het onderhoud aan de IJdoornlaan. 'Op het moment zijn we druk bezig met voorbereidingen. We gaan hier groot onderhoud uitvoeren. Dat betekent dat we dit weekend asfalt gaan vernieuwen. De periode erna zullen we nog bezig zijn met het aanbrengen van de nieuwe bushaltes.' De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. 'Voor het autoverkeer wordt een omleiding ingesteld van en naar de A10 toe. Voor de voetgangers en fietsers wordt een alternatieve route aangeboden langs het werk. Ook de bussen zullen een alternatieve route volgen', aldus Steenkamp.