Man (20) in buik gestoken bij Marie Heinekenplein

Rond 3.00 uur werd de politie gebeld. Volgens de melder zou iemand bij een ruzie op straat door een andere man in zijn buik zijn gestoken. Agenten troffen het slachtoffer iets verderop op straat aan.

De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij.

Wie getuige is geweest of meer informatie over de dader heeft, wordt gevraagd de politie te bellen.