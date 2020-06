Shared space in 9 straatjes: 'Voetganger krijgt meer recht op de rijweg'

In de 9 Straatjes is vanmorgen met graffiti en borden aangegeven dat voetgangers, fietsers, scooters en automobilisten de weg moeten delen. Het gebied is nu een 'shared space'.

Volgens gebiedsmanager Loni Scharenborg is het een proef vanwege de anderhalve meter-maatregelen. Op de stoepen zou die afstand namelijk lastig te houden zijn, dus nu zou er makkelijker uitgeweken kunnen worden. 'Op deze manier krijgt de voetganger wat meer recht op de rijweg.'

Niet iedereen is enthousiast. 'Zeer vreemd', vindt een fietser. 'Dat bekent dat de terrassen gaan uitbreiden en dat mensen die lopen of in een invalidenwagen rijden nergens meer door kunnen. En dat er geen regels meer zijn. Een shared space betekent dat iedereen mag doen wat hij wil.'

Scharenborg erkent dat het rekening houden met voetgangers 'een beetje een moeilijk punt' is. 'Het is natuurlijk een uitprobeersel. Maar ik hoop echt dat automobilisten en fietsers rekening gaan houden met de anderhalve meter, die juist voor voetgangers van het grootste belang is.'