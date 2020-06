Festivals vanaf 1 juli weer toegestaan en sekswerkers mogen weer aan de slag

In de originele planning zou het maximaal aantal bezoekers van bijvoorbeeld een bioscoop, theater of kerk vanaf 1 juli verhoogd worden van 30 naar 100 personen. Maar al eerder deze week kwam er informatie naar buiten dat het Outbreak Management Team het kabinet geadviseerd heeft om het maximaal aantal bezoekers los te laten.

Naast dat bezoekers bij de bijeenkomsten ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, moet er vooraf een zogenaamde triage plaatsvinden. Bezoekers moet gevraag worden of ze geen coronaklachten hebben.

Vindt die triage niet plaats, dan geldt er wel een maximaal aantal bezoekers van 100 personen binnen, of 250 personen buiten. Reserveren wordt wel verplicht voor alle bijeenkomsten. Het achterlaten van gegevens zou het voor de GGD'en makkelijker moeten maken om mensen op te sporen in het contactonderzoek dat volgt op een mogelijke positieve coronatest.

Grotere evenementen en festivals niet voor augustus

Rutte zei dat het evenementen- en festivalseizoen niet meteen op 1 juli zal beginnen. Gemeenten zullen aanvragen voor vergunningen moeten beoordelen, ook op de nog wel geldende coronaregels. 'De aanvraag voor een groter evenement duurt al gauw zes weken', aldus de premier. In de praktijk zal dat betekenen dat grotere evenementen en festivals niet voor augustus plaats kunnen vinden.

Vanaf 1 juli mogen ook sekswerkers hun beroep weer hervatten, zijn contactsporten weer toegestaan en mogen sportscholen weer open. Ook mogen mensen die geen huishouden vormen bij elkaar in de auto stappen, al wordt het dragen van een mondkapje dan wel aangeraden. In het openbaar vervoer (ov) zijn dan alle zitplaatsen weer vrij om te gebruiken. Dat geldt ook voor taxi's en touringcars. Het advies om alleen noodzakelijke reizen met het ov te maken vervalt.

Kuchschermen in horeca

Maar er werden meer versoepelingen aangekondigd. Horecabedrijven mogen kuchschermen gaan plaatsen op terrassen als de 1,5 meter regel niet te handhaven is. Na de zomervakantie gaan middelbare scholen weer helemaal open en jongeren onder de 18 jaar hoeven geen afstand meer tot elkaar te houden.

Vanaf 1 juli zijn voetbalsupporters onder voorwaarden weer welkom in stadions en dat is ruim op tijd om het begin van de competitie (op 11 september) live mee te maken. Van het betreden tot het verlaten van het stadion moeten supporters 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de praktijk betekent dat dat de meeste voetbalstadions voor ongeveer een derde gevuld kunnen worden.

Gisteren werd al bekend dat de Arena, het Rijksmuseum, Stage Entertainment en de gemeente samen proeftuinen inrichten. In die proeftuinen wordt geëxperimenteerd met technieken en oplossingen die bezoekers veilig een stadion, theater of museum in en uit kunnen laten gaan.

Slecht nieuws was er voor discotheken en nachtclubs, want die blijven wel gewoon tot 1 september gesloten.

1,5 meter-regel tot vaccin

Rutte zei dat Nederland de 'ergste loopings en scherpe bochten' gehad heeft in de coronacrisis en dat er nu meer ruimte ontstaat 'omdat we afstand houden'. De 1,5 meter afstand-regel zal de standaard blijven totdat er een vaccin of medicijn is tegen corona, zo zei de premier.