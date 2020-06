Overvaller goudwisselkantoor liet eerst iets taxeren

Dat vertelt directeur Johan de Ruiter. 'Mijn collega ontving een normale klant die iets kwam laten taxeren. De man laat spulletjes zien, mijn collega constateert dat het niet echt is en bekijkt het even op zijn gemak om op een rustige manier uit te leggen waarom het niet echt is. En terwijl dat gebeurt, ontstaat er eigenlijk een overval. En meneer trekt een vuurwapen.'

De Ruiter zegt dat er alleen wat geld is buitgemaakt, wat klaar lag om een inkoop te doen. Goud is er niet meegenomen. 'We werken met heel veel tijdsloten en veiligheidssystemen. Heel veel van onze waarde is eigenlijk in bunkerkluizen elders opgeslagen. Onze verpandingen worden ook niet in het kantoor opgeslagen. Dus alle bezittingen van de klant zijn allemaal veilig. Er is niks mee gebeurd. Er was alleen een geringe buit.'

De medewerker die door de overvaller werd bedreigd is volgens De Ruiter geschokt. 'Hij is gelukkig ongedeerd. En inmiddels, een paar uur later, maakt hij het wel wat beter.'