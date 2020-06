Duizenden badeendjes drijven op eerste gracht in de Houthaven

De gracht tussen het Narva-eiland en het Memel-eiland in de Houthaven is gevuld met water waardoor de bewoners van het Narva-eiland zichzelf nu met recht eilandbewoners mogen noemen. Om deze mijlpaal te vieren, stortte de gemeente duizenden badeendjes in de gracht, die samen met het water omhoog kwamen.

De Houthaven wordt dankzij de vele geplande grachten een waterrijke woonwijk, en het Narva-eiland is het eerste eiland in de wijk waar omheen de grachten met water gevuld worden. Volgens communicatieadviseur van de gemeente Nettie Middendorp een mijlpaal: 'Het vullen van de gracht rondom een eiland in de Houthaven is het sluitstuk van de ontwikkeling. Dit betekent dat het eiland klaar is.'

En het is niet alleen voor de gemeente een belangrijk moment. 'De bewoners konden niet wachten tot de grachten gevuld werden, we kregen hier veel vragen over,' aldus Middendorp. 'Vanwege corona konden we geen feestelijke bijeenkomst organiseren maar iedereen kon de badeendjes vanuit zijn eigen raam omhoog zien komen en zo was iedereen er toch bij.'