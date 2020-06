Demonstratie-rave op de Dam verboden

De demonstratie-rave die zaterdag gehouden zou worden op de Dam, is door de Amsterdamse driehoek (burgemeester Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie) verboden. De 'collectieve meningsuiting' zou volgens de driehoek op de achtergrond gekomen zijn bij de rave en van een demonstratie is daarom geen sprake meer.

De demonstratie-rave heeft volgens de driehoek te veel elementen van vermaak in zich en is aangemerkt als evenement en niet als demonstratie. Op grond van de noodverordening is het verboden om evenementen te organiseren voor 1 september.

De organisatie van het evenement geeft op Facebook aan in opstand te willen komen voor 'de ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland'. Het zou gaan om een vreedzaam protest 'waar we samen dansen tegen het scheve coronabeleid.' Bijna achtduizend mensen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de rave.

Andere bedoelingen

Op Facebook gaan ook enkele berichten rond van mensen die met andere bedoelingen naar de rave zouden komen. Zo schrijft iemand: 'ME wil gaan vegen .we laten ons niet slaan en meenemen.je dekt elkaar .word iemand gepakt duik je daar allemaal op'. En: 'ALS ER GEWELD WORD GEBRUIKT ,GEBRUIKEN WIJ DAT OOK'.

De organisatie van het evenement heeft nog niet gereageerd op het verbod.