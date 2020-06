Supportersvereniging voelt niks voor Arena zonder gezang: 'Zitten niet in het Concertgebouw'

Vanaf 1 september kan er waarschijnlijk weer gevoetbald worden met publiek. Dat is het advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. Wel mogen de stadions maar voor een derde gevuld zijn, want supporters moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Beter dan niks, zou je kunnen denken. Toch ziet de supportersvereniging van Ajax niets in het plan.

'We zien dat eigenlijk niet voor ons', zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging, over stadions die voor een derde gevuld zijn. 'In eerste instantie zou je zeggen: fijn dat er weer mensen naar het stadion kunnen. Maar wij zijn hier al maanden mee bezig als supportersvereniging. Als je ziet welke maatregelen er genomen moeten worden, is dat geen oplossing voor de Arena.'

Proeftuin

Een van de problemen is volgens Nagtzaam het verdelen van de beschikbare plekken. 'Je kan niet tegen Henk zeggen: je mag wel naar Ajax-Feyenoord en Piet niet. En Piet mag wel naar Ajax-RKC en Henk niet. Dat is niet te doen. Daarnaast moet iedereen op anderhalve meter blijven.'



En of die anderhalve meter afstand houden in de Johan Cruijff Arena lukt, is de vraag. Om daarachter te komen is het stadion door de gemeente aangewezen als zogenaamde proeftuin. Ook gaat er onderzocht worden wat de ideale aankomst- en vertrektijden van bezoekers zijn en hoe de looproutes in het stadion geoptimaliseerd kunnen worden.

'Volle stadions in september'

Proeftuin of niet, de supportersvereniging heeft in elk geval al een plan klaarliggen waarmee moet worden toegewerkt naar volle stadions vanaf begin september. 'Wat ons betreft worden de maatregelen een maand naar voren geschoven. Dus in augustus tijdens de oefencampagne zou je al moeten testen', vertelt Nagtzaam



'Dus de eerste helft van augustus bijvoorbeeld 10 duizend mensen het stadion in, de tweede helft van augustus 20 duizend. Die kan je volgen, die kan je allemaal testen. En je weet precies waar ze hebben gezeten, want ze hebben een kaartje gekocht. Als daar geen uitbraken zijn, zouden we medio september weer gewoon kunnen gaan beginnen met een vol stadion wat ons betreft.'

Geen spreekkoren

Maar voorlopig lijken het dus gedeeltelijk gevulde stadions te worden. Andere voorwaarde om weer open te mogen is dat spreekkoren niet zijn toegestaan. Dit om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Maar een Arena zonder supportersgezang is onmogelijk volgens Nagtzaam.

'We zitten niet in het concertgebouw hier in Amsterdam, we luisteren niet naar de tweede symfonie van Mozart, dat betekent dus dat je je ploeg wil aanmoedigen en dat betekent dat mensen zingen hier op de tribune. Dat zal je niet kunnen voorkomen, dat zal je niet kunnen handhaven.'



Ajax zegt later met een reactie te komen op de plannen om supporters vanaf 1 september weer toe te laten.