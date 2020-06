Voorlopig warmste dagen van het jaar komen eraan

Volgens Weeronline maakt Amsterdam geen kans op een hittegolf. 'Gisteren was het 'maar' 28,9 graden, gemeten bij het officiele meetpunt bij Schiphol. Dat betekent dat er niet gesproken kan worden over een hittegolf. Morgen is er wel kans op een tropische dag; ik verwacht dat het dan wel boven de 30 graden wordt', zegt Jaco van Weezel van Weeronline. 'Vanaf zaterdag zal de reeks van warm weer verbroken worden. Dan wordt het nog maar 24 graden.'

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met een maxima van 30 graden of meer. Omdat het gisteren dus 'maar' 28,9 graden was, spreken we in Amsterdam niet van een hittegolf.