Vattenfall stelt besluit over bouw biomassacentrale Diemen uit

De plannen voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen zijn door Vattenfall in de ijskast gezet. Aanleiding is de aanhoudende discussie over de nog te bouwen centrale. Het energiebedrijf wil een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa van de overheid afwachten, om vervolgens opnieuw met betrokken partijen in gesprek te gaan. Vattenfall blijft er overigens van overtuigd biomassa op een duurzame manier te kunnen toepassen; van afstel is dus nog geen sprake.

Volgens het bedrijf is van die opties alleen biomassa op korte termijn op grote schaal beschikbaar. Biomassacentrales worden door milieupartijen gezien als grote houtkachels, die hele bossen verslinden. Desondanks zegt Vattenfall ervan overtuigd te zijn dat het biomassa op een verantwoorde, duurzame manier kan toepassen.

'Naar verwachting publiceert de Nederlandse overheid binnenkort een duurzaamheidskader voor biomassa dat beschrijft onder welke voorwaarden biomassa een breed gedragen bijdrage aan onze klimaatdoelen kan leveren', aldus Martijn Hagens van Vattenfall Nederland. 'Ondertussen blijven we doorwerken aan de voorbereidingen van dit project, zoals we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. We verwachten een definitief besluit te kunnen nemen na volgend jaar zomer.'

Ook in Amsterdam is er discussie over de komst van een biomassacentrale.