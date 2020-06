Liander verwacht drie tot vier stroomstoringen per week aankomende zomer

Deze zomer zal je meer gravende medewerkers van Liander tegenkomen op straat. Door het warme weer zullen er meer stroomstoringen plaatsvinden in de stad. Dat zegt elektriciteits-netbeheerder Liander. Ze verwachten ongeveer drie tot vier keer per week een storing.

De verouderde kabels die in de grond zitten, kunnen niet goed tegen het warme weer. De warmte blijft namelijk in de grond zitten. In combinatie met een droge bodem kan dat voor problemen gaan zorgen. 'Die zijn veertig, vijftig jaar aangelegd en die kunnen niet goed tegen dat warme weer', vertelt Paul van Engelen, regiomanager van Liander.

Ook de monteurs merken dat het drukker is dan normaal. 'Elk jaar wordt het zeker wel drukker, vooral in de zomerperiode. Dan merk je het.'

Wederom problemen

Het is niet de eerste keer dat Liander last heeft van deze oude kabels. Ook in 2019 zorgde dit voor problemen. Het vervangen van de oude kabels blijkt een lastige klus te zijn: 'We hebben die zwakke plekken in het net zoveel mogelijk vervangen. Alleen die zijn echt veertig, vijftig jaar geleden aangelegd, toen werkte we nog met papieren tekeningen', zegt de regiomanager. Het is nog onduidelijk waar die overgebleven zwakkere kabels zich bevinden in de stad.

Goed voorbereid

Liander zegt geleerd te hebben van de zomer uit 2018, toen Amsterdam geteisterd werd door een hittegolf. Om ervoor te zorgen dat de Amsterdammers deze zomer hun airco kunnen aanzetten, heeft Liander zich goed voorbereid. 'We hebben echt geleerd van twee jaar geleden, toen we verrast werden door die storingen. Dus wat we nu hebben gedaan, is echt monteurs klaargezet met materiaal, zodat we de storingen heel snel kunnen oplossen.'