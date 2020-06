Actiecomité: 'Uitstel biomassacentrale Diemen is marketingstunt'

Een 'bullshit verhaal en een marketingstunt'. Zo reageert Fenna Swart, voorzitter van comité Schone Lucht, op het nieuws dat energiebedrijf Vattenfall de definitieve beslissing over de bouw van de biomassacentrale in Diemen uitstelt tot volgend jaar zomer. 'Wij hebben al twee beroepen lopen tegen Vattenfall waardoor ze sowieso anderhalf jaar moeten wachten. Het is dus niet waar dat zij dit zelf bedacht hebben’, zegt Swart tegen AT5.

Google Street View

Aanleiding om de beslissing uit te stellen is volgens Vattenfall de aanhoudende discussie over de nog te bouwen centrale. Het energiebedrijf zegt nu eerst een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa van de overheid af te willen wachten, om vervolgens opnieuw met betrokken partijen in gesprek te gaan. Vattenfall blijft overigens geloven in het duurzame karakter van biomassa.

Quote 'Het is een heel doordacht plan dat Vattenfall nu komt met dit nieuws' Fenna Swart, voorzitter Comité Schone lucht

Maar actiecomité Schone Lucht gelooft niet in goede intenties. ‘Wij zijn het sinds dit plan al niet eens met de komst van de biomassacentrale. Daarom hebben wij sinds vorige maand al twee beroepen tegen hen lopen', vertelt voorzitter Swart. 'Het is een slimme stunt om nu naar buiten te brengen dat ze willen wachten, terwijl ze dit door onze beroepen sowieso al moesten. Omdat de overheid binnenkort komt met een duurzaamheidskader voor biomassa, is het van hen een heel doordacht plan geweest dat ze nu komen met dit nieuws’, aldus Swart.

Quote 'Ik vind het heel verstandig van Vattenfall' Johan vollenbroek, voorzitter mobilisation for the enviroment

Johan Vollenbroek, milieudeskundige en voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), is positiever over het nieuws. 'Ik vind het heel verstandig van Vattenfall. Niet alleen hebben wij al flink wat beroepsschriften ingediend, maar ook het publiek is steeds kritischer over de bouw van biomassacentrales. Ik vind het dus goed dat Vattenfall dat ook meeneemt in hun beslissing.'

Volgens Vollenbroek heeft Vattenfall nog niet eens de juiste vergunningen voor de bouw. 'Het bedrijf heeft nog geen milieueffectrapportage (MER) gemaakt, die voor deze bouw noodzakelijk is. De beroepschriften liggen nu bij de rechter, maar door corona zal daar pas over een jaar over beslist worden. Ik denk dat het plan dan sowieso vernietigd zou worden omdat ze dus geen MER hebben. Dat kost Vattenfall dus allemaal veel te veel tijd en geld.' 'Eerst helderheid over weg voorwaarts' Vattenfall bestrijdt de lezing van het actiecomité: 'Uiteraard zouden we niet beginnen met de bouw vóórdat de vergunningen onherroepelijk zijn. Dat was al zo en dat verandert niet. Wat wél verandert, is dat we zien dat partijen die het Klimaatakkoord en het convenant ondertekend hebben - en ons dus oproepen tot het vinden van een korte termijn-alternatief voor warmte uit aardgas - zich nu openlijk tegen biomassa uitspreken', aldus een woordvoerder. 'Dus enerzijds voeren wij het Klimaatakkoord uit, maar anderzijds trekken andere ondertekenaars van het Klimaatakkoord een ander plan en vangen wij de klappen daarvan op. Dus eerst helderheid over de weg voorwaarts met biomassa.' Het bedrijf verwacht na volgend jaar zomer een definitief besluit te nemen.

Gemeente Diemen blij De gemeente Diemen is blij met het besluit tot uitstel van Vattenfall. 'Het college vindt het verstandig dat Vattenfall hier ruim de tijd voor neemt en de bouwplannen voor de biomassacentrale voorlopig in de ijskast zet om te voorkomen dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Dit is winst voor iedereen die zich in de afgelopen periode heeft verzet tegen de plannen', zo staat te lezen in een verklaring,