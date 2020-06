Man bespuugt supermarktmedewerker en hoopt dat ze corona krijgt

'Het incident is heftig, maar het tonen van herkenbare beelden van verdachten is een zwaar opsporingsmiddel', vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'In sommige gevallen kiest het Openbaar Ministerie ervoor om verdachten eerst de kans te geven zichzelf te melden, zoals in deze zaak.'

Bespuging

De medewerkster is de middag van 7 april rond 12.15 uur aan het werk in de supermarkt. Zij maakt in het kader van het coronavirus de winkelwagens schoon en deelt ze uit. De regels vanwege het virus staan groot op een reclamebord bij de ingang van de supermarkt vermeld.

'Een van de regels is dat elke klant een winkelwagen mee de winkel in moet nemen. De beveiliger wijst een klant, die de supermarkt in wil lopen, erop dat hij een winkelwagentje mee moet nemen. De klant reageert daarop boos.'

De klant geeft aan dat hij het onzin vindt. Op de bewakingsbeelden is te zien dat er een discussie ontstaat. De medewerkster geeft aan dat de klant geen boodschappen in de supermarkt hoeft te doen als de man het niet eens is met de maatregelen. Hij lijkt weg te gaan, maar dan blijft de man bij de ingang staan en plotseling bespuugt hij de medewerkster. Ze probeert nog achter hem aan te rennen, maar de man is er al vandoor.

'Ik hoop dat ze het coronavirus krijgt'

Een getuige verklaarde later dat hij de klant heeft horen zeggen dat hij hoopte dat de medewerkster nu corona zou hebben. 'Gelukkig is dat voor zover wij nu weten niet het geval, maar het is natuurlijk echt heel vervelend, smerig en denigrerend om bespuugd te worden, zéker in corona-tijd', zegt Stor.

De politie neemt de zaak hoog op en roept de man op zich dus binnen één week te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij volgende week in het opsporingsprogramma Bureau 020 herkenbaar getoond.