Organisatoren grote festivals: 'Versoepeling coronamaatregelen een wassen neus'

Hoewel het vanaf 1 juli weer is toegestaan om buitenevenementen te houden, zien maar weinig festivalorganisatoren er heil in om iets te organiseren. 'Anderhalve meter uit elkaar blijven is geen optie.'

Voor organisatoren van buitenevenementen waarbij je kan zitten, gloort er wel enige hoop. Vanaf 1 juli geldt daarvoor geen maximum aantal bezoekers meer. 'Voor evenementen zonder vaste zitplaatsen, geldt een maximum van 250 bezoekers. Als je iets organiseert waarbij je kan zitten, zoals een foodfestival of een circus, is dat mooi. Maar voor de rest van de sector wordt het heel lastig', aldus Troost.

'Voor de sector van grote evenementen is het een wassen neus', zegt Wiecher Troost, voorzitter van Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA). 'Er is ook geen perspectief wanneer we van die anderhalve meter af gaan zijn.'

'Mochten we iets organiseren, dan wordt het niet iets grootschaligs zoals we voorheen deden'

Foodfestivals

Maar zelfs voor de foodfestivals blijkt het niet zo makkelijk. 'Je gaat naar een festival voor een ervaring van onvergetelijke momenten', zegt Yonina de Ruijter van de Rollende Keukens. 'Los van het feit dat je allemaal maatregelen moet nemen die niet te betalen zijn, vergt het veel nadenkwerk om iets te verzinnen dat qua gevoel in de buurt komt. Mochten we iets organiseren, dan wordt het niet iets grootschaligs zoals we voorheen deden.'

Verschillende festivalorganisatoren riepen afgelopen week op om te gaan experimenteren met grote evenementen. 'Een enorm terrasfestival is denkbaar, maar dat is niet het experiment dat mij de moed geeft om genoeg kennis te hebben om bijvoorbeeld volgend jaar iets op poten te zetten', aldus Daniel van Drunen, organisator van onder meer Georgie's Wundergarten en Buiten Westen.

Kleine kans

'Het is al lastig om een festival van enkele duizenden bezoekers rendabel te krijgen. Een festival van 250 bezoekers is niet haalbaar', zegt Van Drunen. 'Wel zie je een aantal leuke kleine initiatieven ontstaan, maar we hadden gehoopt op een bijeenkomst met een maximum van 2000 mensen. Daarbij het nog heel goed handhaafbaar dat mensen niet knuffelend door de bosjes rollen. Het is een kleine kans dat dat dit jaar nog gebeurt.'