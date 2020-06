Tijdelijke veerverbinding onderzocht voor drukker wordende pontjes

Uit een inventarisatie van het GVB en de gemeente is nog een aantal andere opties naar voren gekomen. Zo kunnen er extra veren ingehuurd worden, kan de verbinding Pontsteiger - NDSM geïntensiveerd worden door de verbinding CS - NDSM te laten vervallen. De opgang van de Wagenaarbrug kan aangepast worden, waardoor het IJpleinveer makkelijker bereikt kan worden, die overtocht kan dan ook frequenter plaatsvinden.

Crowdmanagement en shuttlebussen

Daarnaast wordt er gedacht aan het intensiveren van de dienstregeling van de Noord/Zuidlijn, zodat er in ieder geval minder voetgangers met de pont hoeven. Tot slot kan er crowdmanagement worden toegepast. Er wordt dan continu gekeken naar de drukte. Zijn er echt te veel mensen die hij IJ over willen, dan kunnen er op dat moment shuttlebussen worden ingezet.

In bussen, trams, metro's en treinen mogen vanaf 1 juli alle zitplaatsen weer gebruikt worden. Omdat de pontjes een speciale status hebben in het openbaar vervoer van de stad (voor veel mensen zijn ze de enige optie om hij IJ over te steken) is het nog niet duidelijk of ze straks weer zonder 'coronalimiet' mogen varen. Toch wordt het steeds drukker op de ponten en komt de huidige limiet van 110 tot 130 passagiers per overtocht in zicht.

Extra onderzoek

Mocht er geen versoepeling van de passagierslimiet komen, of vraagt een opleving van het coronavirus weer om extra maatregelen, dan kunnen de door Dijksma voorgestelde opties snel ingezet worden. Een onderzoek naar de tijdelijke pontmaatregelen moet duidelijk maken welke opties echt gebruikt kunnen worden.