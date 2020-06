Wethouder Everhardt blijft bij toerisme-aanpak: 'Herstel moet stapje voor stapje'

Wethouder economische zaken Victor Everhardt werd vandaag tijdens een spoeddebat stevig ondervraagd over zijn voorstel aan het Rijk om het aantal overnachtingen te kunnen beperken als het te druk wordt in de stad en de kans op een tweede corona-golf daardoor toeneemt. Met name de VVD, Forum voor Democratie en het CDA willen dat Everhardt juist maatregelen neemt om méér bezoekers naar de stad te trekken.

Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Claire Martens van de VVD. In felle bewoordingen verweet ze de wethouder te weinig oog te hebben voor de grote verliezen die de hospitality-branche lijdt door de coronacrisis. Ze vroeg Everhardt om op korte termijn met een duidelijk plan te komen om het economisch herstel op gang te brengen.

Boomsma (CDA): 'We moeten de bedrijven nu niet gaan tegenwerken, we moeten nu het maximale doen om de sector te steunen. En wat krijgen we dan? Een brief met als belangrijkste maatregel het beperken van de bezoekersstromen. Daarmee geef je een verkeerd signaal. Je moet niet alleen op de rem trappen maar ook op het gaspedaal.'

Afgelopen dinsdag deden hoteldirecteuren hun beklag bij Everhardt in een bijeekomst op de Stopera over zijn voorstel om hotelkamers te sluiten als het te druk wordt in de stad en de gezondheidssituatie daarom vraagt. De hoteliers wezen op de grote verliezen die ze maken. Zo zegt het Mövenpick hotel een miljoen euro per maand mis te lopen. Ook vrezen dat over een paar jaar de hotels en vergadercentra nog steeds leeg staan omdat klanten garantie willen dat hun boekingen niet afgezegd worden.

Maar wethouder Everhardt hield voet bij stuk en wil voorzichtig stapje voor stapje maatregelen opvoeren om de economie in de stad te herstellen. 'De kern waar we voor staan is dat we met de 1,5 meter-samenleving kunnen voorkomen dat we een terugval krijgen in de gezondheidscrisis en daarmee het economisch herstel.'

Wel gaf hij aan het niet zijn intentie is om de hotelbranche tegen te werken. 'Daarom heb ik zelf de telefoon gepakt en hebben we gisteravond met de burgemeester en het georganiseerd bedrijfseven om de tafel gezeten. Dat economisch herstel is er maar het moet op een goeie manier worden begeleid. Maar helaas zijn er ook veel zaken die niet gered kunnen worden.'