Mag ik nú dan wel met meer mensen in de auto zitten? En meer vragen over de coronacrisis

Wie deze rubriek op de voet volgt, zal opgevallen zijn dat deze vraag vaak terugkomt. We krijgen nog bijna dagelijks een mailtje binnen over het aantal mensen dat in een auto mag zitten. Voor veel Amsterdammers blijven de regels onduidelijk en die zijn misschien ook wel wat onlogisch.

Zeker nadat er al enkele maatregelen werden versoepeld, werd er gehoopt dat er weer meerdere mensen - ook buiten het eigen huishouden - in een auto konden zitten. De regels bleven daarentegen streng. Een autoritje met een aantal vrienden zat er bijvoorbeeld nog niet in. Daarvoor kon zelfs een boete worden gegeven.

Maar nu kunnen we deze 'autovraag' voor het eerst beantwoorden met: ja, binnenkort wel. In de persconferentie van 24 juni maakte premier Rutte namelijk bekend dat het per 1 juli weer mogelijk is om gezamenlijk met een auto te reizen.

Er geldt dan geen maximum aantal passagiers. Zelfs niet als de inzittenden niet tot hetzelfde huishouden behoren. In dat laatste geval adviseert het kabinet wel om een mondkapje te dragen.

De versoepeling zal door veel vraagstellers toegejuicht worden. Bovendien schept dit veel meer duidelijkheid. Veel mensen vroegen zich eerder bijvoorbeeld af waarom je wél mocht vliegen, terwijl de meeste reizigers in een vliegtuig ook niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle is, ziet het kabinet ruimte om ook de regels voor automobilisten te versoepelen. Zelfs carpoolen is straks gewoon weer toegestaan. En dat kan handig zijn voor ouders waarvan de kinderen nu weer naar school of de sportclub gaan.