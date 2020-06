Gemeente lanceert zomerprogramma vol activiteiten voor jongeren

Het zomerprogramma MidzomerMokum is volgens de gemeente bedoeld om jonge Amsterdammers, die door de coronacrisis ook een moeilijke tijd achter de rug hebben, een leuke en leerzame zomer te bezorgen. De activiteiten vinden plaats van 4 juli tot en met 16 augustus en zijn bedoeld voor Amsterdammers van 0 tot 23 jaar.

Zomeractiviteiten

In de hele stad kunnen jongeren in hun eigen wijk naar zomerscholen, deelnemen aan sportactiviteiten of meedoen aan culturele workshops. Het programma wordt georganiseerd met tientallen partners in de stad. Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en kaders van het RIVM.

De voetbalclinics zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar niveau, en zijn gericht op samenwerken, plezier, respect en discipline. Op het Marineterrein worden er naast de bootcamps ook weer de Amsterdamse Waterspelen gehouden, vol watersporten, races, waterwetenschap, live muziek en vrij zwemmen.

Zomerscholen

Onderdeel van het zomerprogramma zijn ook de zomerscholen die door het onderwijs worden georganiseerd. Voor leerlingen In het primair en voortgezet onderwijs zijn bijna 3500 plekken gecreëerd met twee- tot drieweekse zomerschoolprogramma's, zodat zij de opgelopen achterstand kunnen inhalen. Kinderen worden via de eigen school aangemeld.

'Bovenal zal er lokaal veel reuring zijn in de stadsdelen, wijken en buurten. Op pleintjes en

bijvoorbeeld in sportparken, buurthuizen, en in theaters', aldus de gemeente. In totaal zijn er 700 activiteiten waaruit jongeren een keuze kunnen maken. Aanmelden kan via de website van MidzomerMokum.