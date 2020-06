Onweersbuien verdrijven vandaag en morgen de hitte

Na een serie van zonovergoten dagen staat dit weekend in het teken van de overgang van hitte naar Hollands zomerweer. Later vanmiddag en morgen zorgen regen- en onweersbuien dat het minder warm wordt.

Vandaag wordt het volgens Weeronline nog heet met temperaturen tussen de 29 en 33 graden. Doordat de luchtvochtigheid stijgt, zal het vanmiddag en vanavond steeds benauwder aanvoelen. Vanavond neemt de kans op lokale regen- en onweersbuien in het hele land toe, waarbij er ook kans is op windstoten en hagel.

Vanuit het zuidwesten volgen zaterdag meer regen- en onweersbuien en wordt het op veel plaatsen broeierig warm. De temperatuur komt uit op een graad of 22. Zaterdagochtend komen de meeste buien voor in het westen van het land, later komt regelmatig de zon tevoorschijn.

Een stevige zuidwestenwind zorgt voor de aanvoer van minder warme lucht. Zondag is de warme lucht verdreven en hebben we Hollands zomerweer met een mix van wolken, zon, buien en normale temperaturen van zo'n 20 graden. Volgende week blijft het dat weer.