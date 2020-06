Stad Explosief gegroeide werkloosheid onder jongeren: 'Al mijn plannen staan stil'

De 22-jarige Shaniqua Schoop uit Diemen-Zuid stond dit voorjaar na haar afstuderen aan de TV Academy Amsterdam te trappelen om aan de slag te gaan in de mediawereld. Maar in tijden van een pandemie werk vinden valt vies tegen. Heel veel jonge Amsterdammers zitten momenteel werkloos thuis en dat frustreert enorm, hoort zij in het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam.

Shaniqua studeerde in maart af en slijt haar dagen sindsdien vooral thuis. Ze houdt zich bezig met haar eigen Instagram-platform waar ze veel plezier aan beleefd, maar dat was niet het plan. 'Ik was er helemaal klaar voor om de mediawereld te veroveren en toen kwam corona. Nu staan al mijn plannen stil', vertelt ze. Werkloosheid onder jongeren in de stad is dit voorjaar flink gegroeid. Uit de meest recente cijfers van onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) blijkt dat het aantal jongeren, tussen de 18 en 26 jaar, in de bijstand met 12 procent is toegenomen in de maanden januari tot en met april. Dat is veel meer dan het gemiddelde van alle leeftijdsgroepen, waar het aantal mensen in de bijstand met gemiddeld 2 procent steeg.

Quote 'Ik heb vier jaar een opleiding gedaan, daarna nog een extra opleiding en dan zit je nu niks te doen' Gaülli Stam

Gaülli Stam (25) en Christiaan Vermaas (25) studeerden samen met Shaniqua af van de TV Academy Amsterdam. Ook zij hadden het begin van hun werkende leven heel anders voorgesteld. 'Ik heb op een gegeven moment zelfs overwogen om ook in Deventer te solliciteren', zegt Christiaan. 'Je moet toch wat omhanden hebben'. Bij Gaülli knaagt vooral het gevoel van nutteloosheid. 'Je moet gewoon weer helemaal terug naar de bijbaantjes. Ik heb vier jaar een opleiding gedaan, daarna nog een extra opleiding en dan zit je nu niks te doen. Het enige wat je kan doen is werken in de supermarkt, maar dat is niet waar ik me al die jaren voor heb ingezet. Je voelt je heel nutteloos en dat is een heel vervelend gevoel.' Zwaar getroffen sectoren De explosief gegroeide werkloosheid onder jongeren valt vooral te verklaren door het feit dat deze groep oververtegenwoordigd is in sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis, legt arbeidsmarktadviseur Alexandra Benning van het UWV uit. 'Zoals bijvoorbeeld de detailhandel of de horeca.' Bij het UWV adviseren ze werkzoekende jongeren dan ook om zich te oriënteren in sectoren waar nog wel veel banen zijn te vinden. 'Dan kun je denken aan sectoren als de bouw, de ICT en natuurlijk de zorg', vertelt Benning. Ook raadt het UWV aan langs te gaan bij het Jongerenpunt van de gemeente, waar Amsterdammers tussen de 18 en 27 jaar hulp krijgen bij het vinden van werk of een opleiding. Investeren in omscholing Zowel Gaülli als Christiaan staan open om zich om te scholen, ook al betekent dit dat ze dan in een heel andere sector komen te werken dan waar ze net jarenlang voor gestudeerd hebben. Wel hopen ze dat er dan door het kabinet wordt meegedacht over de structuur van omscholingstrajecten en eventuele financiële ondersteuning die nodig is om zo'n traject te overbruggen. Gaülli: 'Ik sta te trappelen om gewoon weer wat te doen en ik zou me graag willen omscholen, maar ik wil niet weer vier jaar naar school. Dat heb ik al gedaan en het kost veel energie en geld. En het zou heel mooi zijn als er financiële steun komt, zoals studiefinanciering of een studenten-OV, voor dat soort opleidingen zodat ik mij heel snel iets kan aanleren zodat ik mij weer heel nuttig voel.'