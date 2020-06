Genomineerden, en één winnaar, Amsterdamprijs voor de Kunst 2020 bekend: 'Heel erg verrast'

De genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst zijn bekend. Vanuit Pakhuis de Zwijger werden de kanshebbers via een livestream op de hoogte gesteld van hun nominatie. Dit jaar wel iets anders dan de voorgaande jaren. De prijs in de categorie 'Bewezen Kwaliteit' werd namelijk direct uitgereikt.

De 47-jarige Jennifer Tee is volgens de jury een multidisciplinaire kunstenaar die op aantrekkelijke wijze sculptuur, performance, installatie, fotografie en prints weet te combineren. 'Ik hoorde net: het is een omhelzing van de stad en ik wil de stad graag een omhelzing terug doen', zegt Tee geëmotioneerd.

'Als het vanuit anderen gezegd wordt dan is dat wel extra bijzonder'

Quote

Nieuwe juryvoorzitter

Simone Weimans geeft na twee jaar het juryvoorzitterschap over aan theaterregisseur Daria Bukvić, die het een eervolle taak vindt om meerdere redenen. 'Omdat ik dit jaar, dit bijzonder ingewikkelde en tumultueze, nog meer van Amsterdam ben gaan houden. Deze stad, wiens geschiedenis talloze zwarte bladzijdes kent, liet dit jaar ook zien werkelijk heldhaftig, vastberaden en barmhartig te zijn wanneer dat het hardst nodig is. Zoals gewoonlijk met haar kunstenaars in de voorhoede.'

Stimuleringsprijs

Voor de Stimuleringsprijs zijn beeldend kunstenaar Salim Bayri, singer-songwriter Shishani Vranckx en modeontwerper Duran Lantink genomineerd. Lantink kan zich vinden in de lovende woorden van de jury. 'Hele goede woorden, ook echt wel waar. Maar als dat dan vanuit anderen gezegd wordt dan is dat wel extra bijzonder.'