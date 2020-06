Behulpzame man wordt voor groot bedrag opgelicht in de Reguliersdwarsstraat

De verdachten komen voor het eerst in beeld op vrijdagavond 13 maart op het Rembrandtplein. Twee van de groep hebben in de Reguliersdwarsstraat twee mannen aangesproken om ze te helpen. Een van hen vraagt of de man via zijn telefoon geld naar hem over te maken.

'De verdachte zegt dat hij dit nodig heeft voor de trein en cash geld kan teruggeven', vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Het slachtoffer gaat akkoord, pakt het geld aan en stopt dit in zijn jaszak. Vervolgens opent hij op zijn telefoon de telebankieren-app van zijn bank, maar dan gaat het mis.

Afleidingstruc

De andere man probeert het slachtoffer waarschijnlijk af te leiden en schreeuwt dat alles goed gaat. 'Tijdens de transactie blijft hij tegen het slachtoffer aanpraten en schreeuwen.' Ondertussen voegen nog vier mannen zich bij het gezelschap.

Opeens pakt de man, die graag geld overgemaakt wilde hebben, de telefoon van het slachtoffer en houdt zijn eigen telefoon tegen de telefoon van het slachtoffer aan. 'Het slachtoffer ziet dat de man iets scant, want op de telefoon van de man ziet hij het bekende vierkantje van een QR-code', zegt Stor.