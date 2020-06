Tentoonstelling en interactieve reis door de drugsgeschiedenis van Amsterdam

In het Vrijpaleis achter de Dam opent vandaag de taboedoorbrekende fototentoonstelling 'Dutch Drugs Stories'. Een reis door de rijke drugsgeschiedenis van de stad, en een kans om mensen uit de straatscène van de jaren '80 en '90 te ontmoeten.

De tentoonstelling begint in de jaren '80 toen het heroïnegebruik op straat hevig toenam. De door marihuana en LSD veroorzaakte 'vrijheid blijheid'-sfeer van de jaren '70 maakte langzaam plaats voor een wat donkerdere straatscene. Dit had veel gevolgen voor mensen die in die tijd met drugs experimenteerden. Kennis over de jaren '80 Initiator van 'Poppi Drugs museum Amsterdam' Machteld Ooijens vindt het belangrijk om de jongeren van nu te informeren over eerdere periodes in de stad. 'Drugs zijn altijd in beweging en er ontstaan steeds nieuwe scenes, maar de jongeren van nu hebben vaak erg weinig kennis van hoe het er in de jaren '80 aan toe ging'. De gebruiker centraal Verder hoopt Machteld met de tentoonstelling meer begrip voor 'de gebruiker' te creëren. 'Er rustte in de jaren '80 en '90 een groot taboe op drugsgebruik en nog steeds. Door de verhalen achter de gebruikers te vertellen en ze mooi in beeld te brengen willen we dit taboe doorbreken. Drugsgebruik is niks om je voor te schamen', aldus Machteld.

Op deze portretten zijn Arec en Madelaine afgebeeld. Ze gebruikten jarenlang heroïne en Madelaine liep Hepatitis C op door het delen van een spuit.

Spuithol op de Spuistraat Naast de portretten geeft de tentoonstelling ook een inkijkje in het beruchte 'spuithol op de Spuistraat', het HUK. In deze Huis- en uitkeringskamer konden verslaafden terecht om heroïne te gebruiken. Er was volgens Machteld in die tijd een dubbele kijk op het HUK. 'Onder junkies kreeg men een soort heldenstatus als je het tot het HUK schopte, maar het werd ook gezien als een soort last resort voor de ergste verslavingsgevallen', vertelt Machteld.

HUK Amsterdam

HUK Amsterdam

HUK Amsterdam

HUK Amsterdam

De jaren '20 De tentoonstelling belicht ook de drugsscene van vandaag. Drugs als extacy en cocaïne zijn nu ontzettend populair op festivals en er is veel discussie over de normalisering van deze drugs. 'De problemen zitten nu meer aan de productiekant en zijn dus zeker aanwezig, maar minder zichtbaar voor de stad,' vertelt Machteld. Het beleid dat in de jaren '80 en '90 gevoerd werd om het drugsgebruik in goede banen te leiden is volgens Machteld iets waar we nog steeds veel van kunnen leren.

Festival Dance Valley

Zoek de spuit Het is ook mogelijk om de donkere straatscene van de jaren '80 via een augmented reality app te ervaren. Met de app kun je de omgeving scannen om symbolen uit die tijd op straat laten verschijnen. 'De Geldersekade was vroeger een tippelzone waar veel heroïneverslaafden aan het werk waren. Als je hier met de app naartoe gaat krijg je de opdracht om de plek aan te wijzen waar de hoertjes hun spuiten verstopten', vertelt Machteld. Debatten en lezingen Naast de fototentoonstelling en de digitale ervaring gaan er op verschillende momenten experts en ervaringsdeskundigen met elkaar in debat. Peter Cohen was directeur van het Drugs Research Program in 1980. Hij komt langs om te praten over hoe we volgens hem de drugs veel meer zouden moeten normaliseren. Jack Wever van de politieacademie vertelt over hoe de politie zich door de geschiedenis van het Nederlandse drugsgebruik bewoog.