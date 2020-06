Dierenopvang De Toevlucht verrast met flinke donatie: 'Schrok me kapot!'

Aan dierenopvang de Toevlucht in Zuidoost werd vanochtend een keer geen uitgedroogde egel of gewonde vogel, maar een flink geldbedrag overhandigd. De dierenopvang ontving een donatie van 50.000 euro bedoeld voor de bouw van nieuwe quarantaineruimtes.

Om 11:00 uur vanochtend werd Gerrit Zant, oprichter van de opvang, verrast met een gigantische envelop. 'Ik schrok me kapot natuurlijk. 50.000 euro, kom op!', lacht Zant.

De cheque werd overhandigd door stichting DierenLot en is gefinancierd door het Maarten Stoopendaal Droomfonds. De dierenopvang heeft het geld hard nodig voor de bouw nieuwe quarantaineruimtes, waar dieren vlak na binnenkomst tijdelijk worden opgevangen. De oude ruimtes zijn al lang aan vervanging toe.

Zant: 'Hij is oud, het dak is lek geraakt, er is schimmelvorming. Slecht voor de mensen, slecht voor de dieren. We willen hem gewoon helemaal up to date hebben.' Er komen onder meer nieuwe kooien, de ruimte wordt goed geïsoleerd en er komt een goed ventilatiesysteem om schimmel tegen te gaan.

Vieren

Zant is ontzettend blij met de donatie en gaat dit ook zeker vieren vanavond, maar blijft zoals altijd wel dichtbij de dieren. 'Misschien met een schaal nacho's, een flesje rosé erbij. Maar er moet wel gewerkt worden dus we moeten wel onze kop erbij houden vanavond. Gisteravond stond ik ook tot 23:15 uur jonge vogeltjes te voeren en dat is vanavond niet anders', aldus de dierenvriend.