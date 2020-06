Oostbuis IJtunnel dicht na ongeluk met motorrijder

Door een ongeluk is de Oostbuis van de IJtunnel is een tunnelbuis vanmiddag enige tijd afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid.

Het ongeluk gebeurde kort na 16.30 uur. Een motorrijder ging in de tunnel onderuit, waarna de bestuurder van de motor naar een ziekenhuis moest worden overgebracht.

'De motorrijder droeg geen motorkleding, die beelden zullen we u besparen', laat de politie via Twitter weten over het ongeluk.