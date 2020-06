Rustige zwembaden ondanks hitte: 'Duiken en plonzen kan nog niet'

Hoge temperaturen deze week in de stad. Normaal gesproken is dat het recept voor overvolle zwembaden, maar dat is dit jaar anders. Waar een dag als vandaag in andere jaren 1500 tot 2000 bezoekers naar het De Mirandabad zou brengen, waren dat er nu 500 tot 600. En dat vindt niet iedereen vervelend. 'Eigenlijk is het veel prettiger dan normaal.'

'Zeker met dit weer is het heerlijk, na al die tijd', zegt een zwemmer opgetogen. 'Het is toch prachtig dat het weer kan? Het is gewoon genieten', zegt een ander. Blije gezichten dus bij veel zwemmers. Toch is nog niet alles zoals het was. 'Je ziet dat de zwemmers netjes aan de ene kant van de baan heenzwemmen en daarna aan de andere kant terugzwemmen. Daarbij hanteren we ook de anderhalve meter in het water', zegt Abdelkarim Aknin, teammanager van het De Mirandabad.

En er zijn meer regels. Reserveren is verplicht en wie een baatje wil trekken, mag maximaal 45 minuten in het water blijven. Als je ouder dan twaalf bent mag recreatief zwemmen ook niet. En dat is voor veel jongeren jammer. 'Meestal wil die doelgroep recreëren', zegt Aknin. 'En duiken en plonzen. Dat kan nu even nog niet. We kijken nu of het mogelijk is om straks een apart blok te maken waarbij die doelgroep alleen in het bad is en alle vrijheid.'



Nog even wachten dus voor de recreatieve zwemmers, maar voor de baantjestrekker is al die ruimte juist wel lekker. 'Het is zo goed geregeld. Je hebt genoeg tijd om te doen wat je wil doen. Eigenlijk veel fijner dan normaal.' En ook de badmeester is een blij man: 'Allemaal vrolijke mensen die lekker willen zwemmen. Wat wil je nog meer?'