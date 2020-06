PvdA-fractievoorzitter Mbarki over antiracisme: 'Generatie die gelijkwaardigheid opeist'

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki maakt zich zorgen over de polarisatie in het racismedebat, maar vindt niettemin dat in dat debat degene die gediscrimineerd worden nu aan zet zijn.

Mbarki ziet naar tevredenheid dat het debat de laatste tijd is gekanteld: 'Wat ik vooral heb gezien is dat de focus is verlegd van de intentie van degene die discrimineerde, dat die is verplaatst naar de gevoelens van degene die gediscrimineerd werd. Want ook een grapje kan discriminerend zijn.'

'Ik denk dat er nu een brede beweging is die opstaat en zegt: het is klaar', vertelt Mbarki in AT5's Park Politiek. Zelf was het raadslid ook op de grote antiracisme-demonstratie op de Dam. 'Er staat een generatie op die zegt; ik ben onderdeel van die samenleving , ik voel me gelijkwaardig en ik eis die gelijkwaardigheid ook.'

'Als die geest uit de fles is, is het heel moeilijk die weer terug te brengen, dus ik hoop wel dat we dit samen blijven doen'

Racisme in het systeem zag de politicus toen hij nog onderwijzer was: 'Ik heb heel vaak gezien dat ik leerlingen in mijn klas kreeg in het voortgezet onderwijs met een schooladvies waarvan ik dacht: hier is iets niet goed gegaan. Dat kan een keer fout gaan, dat kan twee keer fout gaan maar als je stelselmatig ieder jaar kinderen in je klas krijgt waarvan je denkt: je bent echt te laag ingeschaald, hoe komt dat? Dat zijn wel vormen waarvan ik denk, dat zit in het systeem, in ons denken en dat moet we er uit halen.'

Toch maakt hij zich dus ook zorgen over de verharding van het debat: 'Waar ik wel angstig voor ben is die polarisatie die je ziet ontstaan , want als die geest uit de fles is, is het heel moeilijk die weer terug te brengen, dus ik hoop wel dat we dit samen blijven doen.'

Kijk hieronder naar de hele aflevering van Park Politiek: