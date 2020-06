Vluchtelingen hard geraakt door coronacrisis: zorgen om nieuwe achterstand

De coronacrisis raakt iedereen, maar de groep vluchtelingen die net hun leven hier aan het opbouwen is, wordt extra hard getroffen. Met vaak nog een klein sociaal vangnet zijn er bij organisaties zorgen over een nieuwe achterstand.

Jozef en Nabil zijn geboren in Syrië, maar vanwege de oorlog daar hebben zij, Nabil in 2015, Jozef in 2017, de keuze gemaakt om te vluchten naar Nederland. Sinds ze hier zijn bouwen ze aan een nieuw leven. Onderwijsassistent Nabil volgt het traject Statushouders voor de Klas. In Syrië was hij natuurkundedocent. Nu is hij technisch onderwijsassistent op het Spinoza20First. Uiteindelijk hoopt Nabil weer door te groeien naar het docentschap. Daarvoor moet onder andere zijn Nederlands nog vloeiender worden.

Quote 'De leerlingen hier zijn kritisch en dat is goed bij de betavakken' Nabil Alaydi, onderwijsassistent Spinoza20First

Wat het lesgeven in Nederland anders maakt in vergelijking met Syrië? Nabil: 'Hier zijn de docent en leerling gelijk. Dat is handiger om kennis over te brengen. De leerlingen zijn ook kritisch. Zo'n kritische houding is goed bij de betavakken.' De coronacrisis heeft ook gevolgen voor Nabil. 'Ik werd er verdrietig van. Ik ben namelijk een sociaal persoon. Ook zag ik mijn collega's en de leerlingen niet meer. We moesten veel online werken.'

Toch geen baan Ook Jozef kon na lang solliciteren in maart aan de slag als operationeel manager bij een nieuw hotel in de stad. Toen kwam het coronavirus. 'Vanwege het coronavirus gaat het hotel niet open. De eigenaar is bang dat het toerisme voorlopig nog niet op gang komt. Dat kan wel twee jaar gaan duren. Ik kreeg excuses van de eigenaar en hij heeft gezegd het hotel te gaan verkopen', zo vertelt hij.

Quote 'Het coronavirus heeft alles weer veranderd' Jozef

De wens van Jozef om weer financieel weer op eigen benen te staan is daarmee voorlopig niet uitgekomen. 'We moeten onderdeel worden van de samenleving en niet de overheid maar om hulp blijven vragen. Maar het coronavirus heeft alles weer veranderd.'

Inburgering Ook liggen de lessen Nederlands stil. 'De scholen zijn ook dicht. We kunnen niet studeren. Om mijn Nederlands beter te maken, wacht ik tot de school weer open gaat. Dan kan ik mijn Nederlands verbeteren en goed communiceren met de mensen hier', zegt Jozef. Nabil: 'De coronacrisis maakt veel dingen moeilijk voor ons. De inburgering loopt veel langzamer.'

Klein wereldje Organisaties die werken met vluchtelingen zien ook de desastreuze gevolgen van het coronavirus. Zoals bijvoorbeeld bij gemengde woonprojecten in de stad. 'De vluchtelingen blijven op het terrein en doen boodschappen. De Nederlandse jongeren zijn vaak terug gegaan naar hun ouders: een bekende omgeving. Ze ervaren veel meer vrijheid dan onze doelgroep die toch in een klein wereldje terecht is gekomen', vertelt Hans van Stee van Vluchtelingenwerk Amsterdam.

Ook zijn veel begeleidingstrajecten naar werk stil komen te liggen. Zoals het project Statushouders voor de Klas. 'De wervings- en sollicitatieprocedure waren al gestart: maar we moeten echt even wachten tot het weer een beetje normaal is', vertelt Mardjan Seighali van stichting UAF. De stichting ondersteunt statushouders bij studie en het vinden van werk. Vertraging Omdat alles lange tijd stil heeft gelegen en soms nog steeds stil ligt, lopen de vluchtelingen vertraging op. En dus moeten velen, tot grote zorg van organisaties, weer wachten tot ze verder aan hun leven kunnen bouwen. Seighali: 'Ik ben persoonlijk zelf gevlucht. Een achterstand blijft je achtervolgen. En dan kunnen we zeggen: we hebben niet om corona gevraagd, maar het betekent wel dat je moet kijken naar wat je eraan gaat doen zodat mensen achterstanden kunnen inhalen.'

Quote 'Deze doelgroep moet je evenveel ondersteuning bieden als anderen' Mardjan Seighali, stichting UAF

Volgens UAF moest er aan het begin van de coronacrisis flink gelobbyd worden om de gevolgen voor de groep vluchtelingen onder de aandacht van het Rijk te krijgen. 'Er moeten nu echt oplossingen gevonden worden voor deze groep', zo zegt Seighali. 'Er moest wel heel hard aan de bel getrokken worden. Vooralsnog ben ik niet heel erg content met de maatregelen die zijn genomen. Deze doelgroep moet je evenveel ondersteuning bieden als anderen.' Geen uitzonderingspositie Seighali wil benadrukken dat de groep vluchtelingen zeker geen uitzonderingspositie hoort te krijgen bij alle politieke besluiten rondom het coronacrisis. 'Ze hoeven niet meer aandacht dan anderen, maar ook niet minder. Ze hoeven niet vooraan in de rij te staan, maar ook niet achteraan.'

Nabil kan vanwege de versoepelde maatregelen weer steeds meer lesgeven op het Spinoza20First. Binnenkort hoeft er zelfs op middelbare scholen geen afstand meer te worden gehouden. En dan kan hij weer proefjes met zijn leerlingen doen. 'Ik hoop dat volgende maand alles weer normaal is. Dan kunnen we een feestje vieren en weer gewoon leven.' Nieuwe zoektocht Ook Jozef blijft positief en is alweer op zoek naar een nieuwe baan. 'Ik voel me goed. Ik hoop dat de iedereen slim genoeg is om over deze crisis heen te komen. Dit land is geweldig. We moeten elkaar helpen en hier beter uitkomen dan het was. Anders wordt niemand gelukkig.'