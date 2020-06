Verbindingsweg naar A10 dicht vanwege brandende auto

De verbindingsweg A8 op het knooppunt Coenplein is vrijdagavond afgesloten in de richting van de A10. Oorzaak van de wegafsluiting is een brandende auto.

De auto, die een caravan trok, vloog tegen 18.45 uur door nog onbekende oorzaak in brand. Of er bij de brand iemand gewond is geraakt is nog niet bekend.

De rookwolken die als gevolg van de brand ontstonden waren, zoals op bovenstaande foto is te zien, tot in de wijde omtrek zichtbaar.