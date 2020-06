Scooterrijder buiten bewustzijn na aanrijding met automobilist in Amstelveen

Een 27-jarige scooterrijder raakte afgelopen nacht buiten bewustzijn na een aanrijding met een automobilist. Dat gebeurde rond 00.15 uur bij de Bosbaanweg in Amstelveen.

De vrouw is daarom naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het nu met haar gaat.

Zonder licht

Volgens een getuige zou de vrouw zonder licht hebben gereden, zo meldt een politiewoordvoerder. Mogelijk was er alcohol in het spel, maar dat moeten bloedtesten nog uitwijzen.

De automobilist, een 51-jarige man uit Ursem, had in elk geval geen alcohol gedronken of drugs gebruikt.