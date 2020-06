Man (21) veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie voor autoroof en carjacking

Een 21-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het stelen van een auto en carjacking. Ook is bewezen dat de man een geldbedrag van 4.000 had gestolen uit een winkel waar hij werkte.

De dader roofde begin maart een auto tijdens een proefrit in Amsterdam. Een dag later maakte hij zich schuldig aan carjacking. De man sprak met zijn slachtoffer af via Marktplaats. De eigenaar van de auto werd vervolgens onder dreiging van een vuurwapen gedwongen om zijn auto uit te stappen. In april vorig jaar nam de man een geldbedrag mee van 4.000 euro uit de winkel waar hij werkte.

Volgens de rechter heeft de man misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn werkgever en van de slachtoffers die hun auto wilden verkopen. Behalve jeugddetentie moet de veroordeelde man ook een schadevergoeding van 16.800 euro betalen.

De reclassering gaf het advies om het adolescentenstrafrecht toe te passen, omdat de 21-jarige man open staat voor ondersteuning door hulpverleners. Dit advies heeft de rechtbank overgenomen.