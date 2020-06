Man zwaar mishandeld in auto aangetroffen bij De Oeverlanden

Op de Oude Haagseweg in Sloten is vannacht in een auto een mishandelde man aangetroffen. De man is met zwaar letsel aan zijn gezicht overgebracht naar het ziekenhuis.

De mishandeling vond plaats rond 04.30 uur. Door een of meerdere verdachten werd het rechter zijraam van de auto ingeslagen. Ook is geprobeerd de voorruit van de auto in te slaan.



Een getuige die de auto zag staan waarschuwde de politie. Die trof de man vervolgens ernstig gewond aan. Hij had onder meer zwaar letsel in zijn gezicht en was niet goed aanspreekbaar. Of de mishandeling plaatsvond op de plek waar de man werd gevonden is niet bekend. De auto van de man is meegenomen voor sporenonderzoek.



De Oude Haagseweg bevindt zich naast Park de Oeverlanden, een homo-ontmoetingsplek. Het is onduidelijk of dit iets met de mishandeling te maken heeft.