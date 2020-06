Jubileumpenning voor oudste zwemclub van Europa

Afgelopen donderdag was het 150 jaar geleden dat de zwemclub uit Zuidoost werd opgericht. De club, die volledig draait op vrijwilligers, was onder meer belangrijk bij de introductie van schoolzwemmen in Nederland. Ter ere van het honderdjarig bestaan kreeg de club in 1970 het predicaat 'Koninklijk'.

