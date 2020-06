Stad Plan om vrijwilligers aan werk te helpen: 'Dit zijn de parels van Amsterdam'

In veel buurten lopen ze rond: mensen die vrijwilligerswerk doen. Soms doen ze dat omdat ze geen werk hebben of in een (andere) lastige situatie zitten. Die mensen wil de gemeente aan een baan helpen , vertellen raadsleden Carolien de Heer (PvdA) en Lene Grooten (GroenLinks). Zij dienen daarom een voorstel in voor 'buurtbanen'.

Grooten was twee jaar geleden te gast in Buurthuis de Tagerijn aan het Balboaplein in West. Daar ontmoette ze een vrouw die vrijwillig met buurtbewoners post open maakte, 'want er waren mensen die de post maandenlang niet open maakten'. Zij is één van de voorbeelden van buurtverbinders en sleutelfiguren in de wijk.

Quote 'Dit zijn de parels van Amsterdam, alleen worden ze niet gezien en niet gewaardeerd' carolien de heer, gemeenteraadslid pvda

De meesten van hen zitten in de bijstand, hebben moeilijke omstandigheden gehad en hebben bijvoorbeeld nooit een opleiding kunnen volgen. Daardoor is de stap naar een betaalde baan vaak groot. Dat terwijl ze volgens De Heer 'de parels van Amsterdam' zijn. 'Alleen worden ze vaak niet gezien en niet gewaardeerd.'

Daaruit kwam het plan van de 'buurtbanen'. Samen met welzijnsorganisaties Wikistad, Combiwel, bewonersplatform het Productiehuis en de armoede-interventies van de HvA, moeten de vrijwilligers tijdelijk worden betaald en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. Denk aan cursussen, opleidingen of andere scholing. 'Dat zorgt ervoor dat ze de stap kunnen zetten naar een reguliere betaalde baan', vertelt De Heer.

Quote 'Hoeveel ervaring als vrijwilliger ze ook hebben, het is toch altijd te weinig voor een baan' Philippine Korthals Altes, projectcoördinator

Momenteel is er in West één buurtbaner bezig met het traject. Zij zat in de bijstand, maar organiseerde vrijwillig inlooplunches en computer- en naailessen. Nu werkt ze drie dagen in de week en volgt een dag een opleiding. Twee anderen gingen haar voor en volgen inmiddels een mbo en een hbo-opleiding naast hun betaalde baan.

'Een succesformule', vindt ook projectcoördinator Philippine Korthals Altes van Wikistad. Zij zag hoe kwetsbare bewoners tijdens een armoedeproject niet werden bereikt en gaf aan dat hiervoor de sleutelfiguren uit de buurt ingeschakeld moesten worden: 'Zij kennen iedereen en herkennen de problemen beter. Ik kan dat soms niet, want ik heb die problemen zelf niet gehad.' Voor het plan groter aangepakt kan worden moet de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel. Dat gebeurt waarschijnlijk na het zomerreces. Dit jaar worden de plannen nog verder uitgewerkt; het startdoel is om volgend jaar 25 mensen op deze manier aan het werk te hebben.

