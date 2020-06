Welke activiteiten zijn mogelijk vanaf 1 juli?

Vanaf 1 juli worden meerdere coronaregels versoepeld. Zo kunnen sportievelingen weer naar de sportschool en kunnen cultuurliefhebbers met meer dan 30 personen in een zaal in het theater zitten. Wat is er vanaf 1 juli mogelijk? Een overzicht:

Sporten

Komende woensdag is binnen- en buitensporten in groepsverband weer toegestaan. Dat betekent ook dat de sportscholen weer open gaan. Om leden zo veilig mogelijk te laten sporten nemen sportscholen zoals Basic Fit, Fit4Free en Train More maatregelen hun publiek te laten bewegen op 1,5 meter afstand. Zo moeten abonnees een tijd reserveren om te kunnen sporten en zijn niet alle toestellen beschikbaar. Ook is het mogelijk dat enkele ruimtes dicht zijn.

Concertzalen

Muziekliefhebbers kunnen vanaf 1 juli weer genieten van live evenementen in een zaal tot 100 personen. Desalniettemin zijn vele concerten verplaatst of afgelast. Bij events die wel door gaan worden enkele voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt het publiek dat bijvoorbeeld naar de Melkweg gaat gevraagd om minstens een half uur van tevoren aanwezig te zijn. Door die maatregel is er tijd voor een gezondheidscheck en een instructie over looproutes en het gebruik van voorzieningen zoals toiletten en lockers. Ook in Paradiso en Afas Live staan in juli enkele concerten op de planning. Mensen die een kaartje hebben worden per mail of via de website op de hoogte gehouden van de maatregelen.

Festivals

Sommige festivalactiviteiten gaan door dit jaar, maar vaak wel in aangepaste vorm. Zo zal theaterfestival de Parade op 30 juli, 31 juli en 1 augustus een 'coronaproof' programma hebben vanuit het Tolhuistuin. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook dance-festival Milkshake past het originele programma aan. Op 24 en 25 juli kunnen bezoekers bij Café Restaurant Bureau terecht voor een diner in de stijl van Milkshake. Het gaat om drie evenementen in de volgende thema's: Supertoys, Vieze Poezendek en Totally Drag.