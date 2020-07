Groene routes door de stad moeten je longen schoonhouden: 'Goed voor je gezondheid'

Fietsen of lopen door de stad via routes waar weinig of geen auto's zijn, levert flinke gezondheidswinst op. Het kan op de groene fietsroutes, het 'Groennet', dat parken in de stad verbindt met de buitengebieden rond Amsterdam. 'Groene routes zijn goed voor je gezondheid', zegt Dave de Jonge van de GGD in het AT5-programma Schone Lucht.

Luchtkwaliteitexpert Dave de Jonge van de GGD legt zo'n groene route af. Zo fietst hij bijvoorbeeld niet over de drukke Van Baerlestraat, maar kiest hij voor een autoluw parallelstraatje: de Obrechtstraat. Via het Vondelpark en de Theophile de Bockstraat zien we hem het Rembrandtpark in fietsen. De Jonge raadt het alle Amsterdammers aan. 'Sporters, wandelaars en fietsers ademen meer lucht in dan mensen die niet bewegen. En als je dan een aantal meters al afstand houdt tot het verkeer, dan weten we dat dat schoner is en dus beter voor je longen en gezonder. Het is dus heel verstandig om routes te nemen die met minder verkeer zijn.' De gemeente investeert volop in deze groene fietsverbindingen. Op drukke punten worden de fietspaden bijvoorbeeld breder gemaakt.

Bewust route kiezen Vooralsnog houden niet alle Amsterdammers bewust rekening met hun gezondheid waar het gaat om het bepalen van hun route. 'Als Google Maps het aangeeft dat ik zulke wegen kan pakken, dan misschien wel. Maar ik ga niet eerst een route uitstippelen waarvan ik denk dat die schoner is dan die andere', zegt een sporter die buiten aan het trainen is. Maar er zijn ook mensen die er wel bewust mee bezig zijn. 'De Overtoom zal ik niet snel pakken, maar wel juist de straat erachter. Ook omdat je beter kan doorfietsen, maar er zijn best veel auto's die daar stilstaan. Ik heb een paar jaar in Berlijn gewoond en daar hadden we heel veel last van uitlaatgassen en sindsdien ben ik er eigenlijk veel alerter op geworden.'