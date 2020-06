OM wil verdachten van cocaïnehandel tot tien jaar de cel in hebben

De zaak kwam aan het rollen toen een van de Amsterdamse verdachten zich in 2016 bij de politie meldde met de boodschap dat hij in zijn woning in Osdorp wapens, cocaïne en een groot geldbedrag had liggen.

Stashplek

De spullen zouden van een organisatie zijn en de man was bang dat hij door die organisatie zou worden omgebracht. De politie constateerde dat de woning vermoedelijk werd gebruikt als opslagplek. De inmiddels 42-jarige Amsterdammer werd veroordeeld, maar ook werd een onderzoek gestart naar de organisatie.

Dat onderzoek leidde in november 2017 tot de aanhouding van de zes andere verdachten. Het OM verdenkt hen ervan dat zij zich gedurende 3,5 jaar schuldig hebben gemaakt aan de handel in drugs en witwassen.

'Werkers' en 'bazen'

Uit het onderzoek komt naar voren dat er binnen de criminele organisatie sprake was van 'werkers' en 'bazen', en er was iemand die de administratie beheerde. De leden van de organisatie beschikten over grote geldbedragen, versleutelde telefoons, dure horloges en dure auto's, die allemaal in beslag zijn genomen.

Uit afgeluisterde gesprekken, onder meer getapte telefoongesprekken en whatsappconversaties, is duidelijk geworden dat de verdachten onderling veelvuldig communiceerden onder hun bijnamen: 'Beer', 'Oog', 'Scap', 'Bob' en 'Brulaap'. Ook wist de politie een versleutelde telefoon te openen, waardoor een grote hoeveelheid bewijs kon worden verzameld. De verdachten hadden veel internationale contacten.

Tot tien jaar cel geëist

Tegen de 42-jarige Amsterdammer die al eerder werd veroordeeld, eist het OM een jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar. De andere mannen, in de leeftijd van 37 tot 45 jaar, hoorden celstraffen van 7 tot 10 jaar tegen zich eisen.

De rechter doet naar verwachting over twee weken uitspraak.