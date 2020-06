Theaters en concertzalen maken zich klaar voor uitbreiding bezoekersaantallen

Door die steun houden ze het financieel vol tot het einde van het jaar. Maar volgens Simon Reinink wordt het volgend jaar spannend 'Het gaat om grote bedragen, per maand verliezen we drie kwart miljoen euro, zonder steun.'

Op 1 juni mochten theaters, restaurants, musea en bioscopen weer open voor maximaal 30 personen, meegerekend personeel. Vanaf 1 juli geldt er geen maximum meer van 30 personen, maar is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers.

Op 1 juni mochten theaters, restaurants, musea en bioscopen weer open voor maximaal 30 personen, meegerekend personeel. Vanaf 1 juli geldt er geen maximum meer van 30 personen, maar is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers.

Niet rendabel

De vorige zomer ontving het Bostheater ongeveer 77.000 bezoekers, deze zomer schatten ze het rond de 7.000. 'Het kost geld, maar tegelijkertijd hebben we ook een functie en ik denk dat we die zo goed mogelijk moeten doen.' zegt Ingejan Ligthart Schenk. 'We zijn niet een bedrijf, dat alleen maar over winst gaat', vervolgt hij.

Elk nadeel heb z'n voordeel

Het Bostheater maakt gebruik van drie verschillende plekken op het terrein. Op elke plek speelt een ander toneelgezelschap. Hierdoor kunnen ze meer voorstellingen spelen per dag. Ingejan Ligthart Schenk ziet ook kansen in het kleine aantal bezoekers dat zijn theater gaat ontvangen deze zomer. Hij kon een hele nieuwe programmering maken, waardoor hij veel intiemer theater kon maken.

Vanaf 1 juli zullen meerdere cultuurinstellingen hun deuren openen voor het Amsterdamse publiek.