Rederijen roepen gemeente op nieuw vergunningenstelsel te schrappen: 'Trek aan die noodrem'

'Het is op dit moment niet te druk in Amsterdam', zegt VRA-voorzitter Tommy van Riet. Hij vertegenwoordigt 42 kleinere tot middelgrote rederijen die allemaal zware tijden beleven. Sinds 1 juni mogen ze weer rondvaarten verzorgen, maar het aantal bezoekers is nog maar een fractie van wat het eerst was. 'Het gaat ook nog jaren duren voordat het toerisme weer herstelt', voorspelt hij.

De rederijen hebben onlangs een brief op de mat gehad met de mededeling dat alle vergunningen voor onbepaalde tijd worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komen 550 vergunningen voor bepaalde tijd, die vanaf september worden verloot onder alle Amsterdamse rederijen.

Noodrem

De reders waren na de eerste aankondiging in 2017 al van plan tegen de plannen in bezwaar te gaan. Nu zij de brief hebben kunnen de juridische procedures officieel beginnen, maar de VRA hoopt gezien de huidige omstandigheden dat de gemeente zelf aan de noodrem trekt.

Het belangrijkste argument is volgens Van Riet dat er sinds de coronacrisis geen 'dringende reden voor algemeen belang' meer is, namelijk dat het veel te druk op de grachten werd. Dit is volgens Europese wetgeving nodig om dit beleid door te kunnen voeren. Zijn voorspelling is dat de gemeente de rechtszaken van de rederijen zal verliezen. Zonde van al die juridische kosten, denkt hij.

Van Riet: 'We gaan nu allerlei procedures starten die niet nodig zijn en uiteindelijk tot niets gaan leiden en dan moet alsnog die markt opengegooid worden. Dus doe het op een andere manier, zonder dat we deze weg inslaan.'

Nieuwe stelsel niet van tafel

Toch gaat de gemeente voorlopig niet aan de noodrem trekken, laat verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Water) weten. Ze begrijpt de zorgen van de rederijen en heeft daarom onder meer de huidige vergunningen met twee jaar verlengd, zodat zij de hardste klappen van de crisis kunnen opvangen. Maar het nieuwe stelsel gaat niet van tafel.

'Het zou niet wijs zijn de noodrem nu al verder aan te trekken, omdat we niet weten hoe het toerisme in de stad zich na Corona zal ontwikkelen. Als het toerisme weer aantrekt, hebben we nog steeds een stelsel nodig waarmee we drukte op en om het water kunnen reguleren. Als blijkt dat de vraag naar vergunningen na Corona structureel vermindert tot onder het ingestelde plafond van 550, dan kunnen we de noodrem alsnog aantrekken', schrijft de wethouder aan AT5.

Loten

Dit betekent dat er in september gestart wordt met de lotingen waar Van Riet enorm tegenop ziet. 'Ik vind het eigenlijk doodeng zelfs. Dit bedrijf is mijn lust en mijn leven. Ik ben hier 25 jaar geleden mee begonnen en nu moet ik in september gaan loten. Het is een soort rare film waar je in terecht bent gekomen'.