Wordt AT5.nl de Website van het Jaar?

AT5.nl is genomineerd voor de titel Website van het Jaar 2020 in de categorie nieuws. Voor alle AT5-ers is die nominatie vooral een erkenning van het bijzondere werk dat we met zijn allen mogen doen voor alle Amsterdammers.

Normaal brengen we nieuws en achtergrondverhalen uit Amsterdam en nu staan we ineens zelf in de belangstelling. Dat is even wennen.



Dag in dag uit zoeken we naar de beste verhalen om die voor iedereen toegankelijk te maken. Onze website is relevant en gebruiksvriendelijk. Daar zijn we ook zonder deze nominatie bijzonder trots op. Bovendien verwelkomen we maandelijks bijna twee miljoen unieke bezoekers die dat voor ons bevestigen.



