Op de foto met nieuw standbeeld op de Dam: 'Is dat Zorro?'

Twee dames die uitgebreid met het standbeeld op de foto gaan lijken vooral verrast door het materiaal. 'Iets van Duplo of zo? Is dat niet Zorro? Ik weet het niet.'



En hoewel Hazes de Amsterdamse heldenstatus heeft, klinkt zijn muziek natuurlijk niet in elke huiskamer door de speakers. 'Oh maar daar heb ik helemaal niks mee, ik ben een klassiekeling en ik vind het vreselijk.'



Niet lang daarna klinken er ook positieve geluiden rondom het André Hazes beeld. 'Hazes. Ja hoort bij Amsterdam', zegt een vrouw die verliefd naar het beeld staat te kijken. 'Het is een goede reden om weer naar de Dam te gaan als Amsterdammer, heel vet', zegt een ander.